Валентин Наливайченко объяснил, что существует угроза энергетической безопасности Украины.

Бывший глава СБУ рассказал о миллиардной выплате России и Белоруссии. Такое заявление Валентин Наливайченко, действующий депутат Верховной Рады сделал во время эфира на телеканале "Украина 24". По словам политика, выплаты пошли на оплату электроэнергии.

Украина выплатила более миллиарда гривен за только три месяца и восемь дней этого года. Уплатила в бюджет РФ и Беларуси для финансирования ВС, вооруженных учений и этого бряцания оружием у нас на границе, которое теперь, как вы говорите, пугает каждого гражданина Украины. Валентин Наливайченко, экс-глава СБУ Украины

По мнению специалиста, такая обстановка дел серьезно сказалась на национальной энергетической системе.

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