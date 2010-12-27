В Кудрово появится новое пожарное депо

На объекте работники возведут учебную башню с предохранительной подушкой, организуют спортивную площадку, зону отдыха и стоянку для пяти пожарных машин.

В северном Кудрово началась подготовка к строительству нового пожарного депо. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Новый пожарный пост появится в микрорайоне "Новый Оккервиль". Общая площадь территории составляет 2,5 тыс. кв. м, площадь пожарного депо – 770 кв.м. Сейчас строители занимаются организацией рабочего пространства. На территории появляется строительный городок, устанавливается пост охраны и прокладываются дороги. Начало работ запланировано уже на этой неделе.

За текущий год в Заневском городском поселении работникам удалось построить еще два пожарных депо в южном Кудрово и в Янино.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Выборге завершается благоустройство Смоляного мыса.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти