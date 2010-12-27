В Выборге завершается благоустройство Смоляного мыса

Работы осуществляются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

В Выборге работники завершают благоустройство Смоляного мыса. Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти рассказала, как формируется комфортная среда в исторической части города.

На прошлой неделе проделанную работу оценила председатель областного комитета по ЖКХ Александра Тимкова. Сегодня на объекте обустраивают спортивную площадку и пляжную зону для детей. Спецслужбы занимаются установкой тренажеров и детского городка. Также на объект прибыли садовники. Они высаживают кусты спиреи и занимаются озеленением исторической части города. Кроме того, на днях дорожные службы завершили мощение плиткой пешеходной зоны. Скоро здесь начнут уборку близлежащих территорий, демонтаж старых гаражей и расчистку участков яхтклуба.

Благоустройство города является одной из главных тем. Проект "Формирование комфортной городской среды" нацелен на создание общественных пространств с учетом пожеланий граждан. Таким образом власти обмениваются опытом в сфере благоустройства, а местные жители получают сады, скверы, парки и дворы, в которых могут чувствовать себя комфортно.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Выборге отметили День работника сельского хозяйства.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти