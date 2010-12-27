В Выборге отметили День работника сельского хозяйства

На мероприятие были приглашены руководители, сотрудники, ветераны сельхозпредприятий, представители районной администрации, депутатского корпуса, ЗакСА Ленобласти и члены Правительства региона.

В Выборгском районе в зале Дворца культуры прошла торжественная встреча, посвященная Дню работника сельского хозяйства. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Сначала с торжественной речью выступила начальник отдела прогноза и экономического мониторинга областного комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Татьяна Художилова. Она отметила значение сельского хозяйства в жизни субъектов РФ и то, что Выборгский район занимает 2 место среди муниципальных образований области. Выборг производит много овощей, яиц, мяса птицы и рыбы. Татьяна Художилова поздравила выборгских аграриев с профессиональным праздником и наградила победителей в номинациях: "Формирование комфортной среды жизнеобеспечения в сельских поселениях", "Лучший сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив" и "Лучшая семейная животноводческая ферма".

К поздравлению также присоединились руководитель АПК района Надежда Литвиненко, зампредседателя совета депутатов МО "Выборгский район" Сергей Кустов и председатель комитета финансов районной администрации Александр Болучевский.

Выборгские сельхозтоваропроизводители ежегодно получают государственную поддержку на развитие своих хозяйств. Так, в 2019 году из всех уровней бюджета нашим аграриям выделено 303 млн. рублей, что в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом. Также она пожелала собравшимся "сил и энергии, достижения новых успехов и побед, реализации всех намеченных планов, дальнейшего развития, - подчеркнула Надежда Литвиненко, руководитель районного АПК.

Лучшие представители агропромышленного комплекса Выборгского района получили благодарственные письма, дипломы и грамоты за профессиональное мастерство, высокие производственные показатели и кропотливый труд.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Выборге рассказали о новой жизни квартала Сета Солберга.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти