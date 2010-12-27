В Выборге рассказали о новой жизни квартала Сета Солберга

На месте квартала создадут театральное пространство. При этом объекты культурного наследия сохранят. Планируется реставрация восьми зданий, благоустройство территории и организация культурного общественного пространства для местных жителей с многофункциональным залом и театром.

В Выборге состоялась предпроектное совещание, посвященное подготовке к конкурсу на проектирование реставрации и реконструкции квартала Сета Солберга. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

На встречу приехали представители государственного бюджетного учреждения культуры Ленобласти "Выборгский объединенный музей заповедник" и представители районной администрации. В качестве организатора совещания выступил Фонд инвестиционных строительных проектов Петербурга.

Конкурс на разработку проекта планируют завершить в марте-апреле 2020 года. Техническое задание на проектирование подготовлено. На проектирование потребуется 2-2,5 года, - пояснил Денис Леонтьев, начальник отдела проектирования и строительства Фонда инвестиционных строительных проектов Петербурга.

Планируется, что исторический квартал Сета Солберга, расположенный в Выборгском районе будет посвящен театру. Концепция проектирования реставрации и реконструкции квартала предполагает сохранение существующих зданий на территории, которая ограничена Красноармейской, Сторожевой башни, Красина и Крепостной улицами. Местные жители получат культурное общественное пространство с многофункциональным выставочным залом, театром и благоустроенной территорией. Также в рамках совещания определили, что пользователем объекта станет учреждение культуры Ленобласти "Выборгский объединенный музей-заповедник".

Напомним, что в 2017 году Выборг вошел в число первых, кто пройдет реставрацию в рамках программы создание городов-музеев. Выборгский район стал одним из главных участников проекта комплексного развития инфраструктуры в малых исторических поселениях. Такой выбор сделал Минкультуры России.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Выборге предприниматели помогают приюту кошек в проведении благотворительных лотерей.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти