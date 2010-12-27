В Выборге предприниматели помогают приюту кошек в проведении благотворительных лотерей

Все участники сделали свой небольшой вклад в помощь приюту. Денежные средства, полученные с продажи билетов, пошли на содержание жителей приюта.

Приют кошек встретил выборгских бизнесменов благотворительной лотереей.

В мероприятии приняли участие рукодельницы, пекари и предприниматели Выборга. Владельцы малого и среднего бизнеса представили свои призы – от маникюра до набора суши. А жители Выборга приобрели билеты и стали постоянными участниками лотереи. Один билет обошелся инициативным гражданам в 100 рублей. Максимальное количество билетов в одни руки не ограничено. Помочь приюту кошек города Выборг может каждый желающий.

Я участвую уже в четвертой лотереи в пользу приюта. По-моему, интересный формат и способ сбора помощи. 100 рублей за участие - вполне посильная сумма для каждого. Вроде и нуждающимся помогаешь, и что-то при этом взамен получить имеешь возможность. Лично я еще не выиграла ничего, но, надеюсь, и мне повезет, -поделилась одна из участниц лотереи.

Сотрудники приюта уточнили, что любая помощь важна, здесь нет больших и маленьких сумм. За первые три лотереи им удалось собрать 7 400 рублей, которые заботливые работники приюта потратили на содержание кошек.

Ранее Piter.TV сообщил, что во вторник в Ленобласти ожидается метель и сложная дорожная обстановка.

Фото: сообщество "ВКонтакте"/ Приют для кошек Выборг