Корректировка отопления: к возврату населения за 2019 год учтено 13 млн рублей

Члены совета обсудили с теплоснабжающими организациями Выборгского района вопросы, связанные с корректировкой отопления для домов, подняли вопросы, связанные с начислениями за отопление этой теплой зимой, работой узла учета и методики начисления платы для домов, оборудованных общедомовыми приборами учета.

В Выборге состоялось заседание Общественно-координационного совета по вопросам ЖКХ. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Речь идет о жилых помещениях, в которых установлены общедомовые приборы учета, но оплата осуществляется круглогодично, равными долями, по решению собственников. В Выборге таких домов насчитывается более 200. Ежегодно по объектам проводится сверка показаний по объему расчетного и постановленного теплоресурса. Разницей является корректировка по оплате услугу, в едином платежном документе в виде плюса или минуса за отопление.

Корректировка производится за календарный год: за период с 1 января по 31 декабря 2019 года. В результате за прошлый год суммы уменьшены. Таких домов 2/3 от общего числа указанных объектов. - рассказала начальник отдела сбыта Ольга Черных

Генеральный директор АО "Выборгтеплоэнерго" Александр Кривонос ответил на вопросы совета по поводу общих обхемов корректировки за прошлый год. Он подчеркнул, что к возврату населению учтено 13 млн рублей, что составляет 2/3 домов, оснащенных общедомовыми приборами учета. Суммы прописаны в разделе "корректировка за отопление". Они влияют на последующие месяцы оплаты. Размер доначислений собственникам составляет 3 млн рублей – это 1/3 таких домов.

Итоги заседания подвел председатель Общественно-координационного совета по ЖКХ Сергей Балабанов. Он предложил сформировать заявки на актуальные темы, которые в дальнейшем будут рассмотрены на встречах с участием администрации Выборгского района.

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Видео: Piter.TV