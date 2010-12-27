В Кудрово открылось второе пожарное депо за год

Общая площадь двухэтажного депо с мезонином — свыше 1 тыс. м.кв. Там будут нести службу около 50 спасателей и обслуживать преимущественно город Кудрово, а также выезжать в случае необходимости в усилении пожарных расчетов по всему Заневскому поселению.

Второе пожарное депо за год введено в Заневском городском поселении

Пожарное депо в южном Кудрово на четыре машино-выезда получило акт ввода в эксплуатацию, начинается процесс передачи станции Ленинградской областной противопожарной спасательной службе — "Леноблпожспасу". Предполагается, что на вахту огнеборцы заступят уже этой осенью.



Общая площадь двухэтажного депо с мезонином — свыше 1 тыс. м.кв. Там будут нести службу около 50 спасателей и обслуживать преимущественно город Кудрово, а также выезжать в случае необходимости в усилении пожарных расчетов по всему Заневскому поселению.

Депо на улице Центральная,46 начала строить в январе 2018 года компания "Сетл Сити" на средства застройщиков южного Кудрово, в конце прошлого года строительство остановилось из-за отсутствия финансирования со стороны участников проекта. По поручению губернатора Ленинградской области в январе 2019 года к строительству подключилась Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области (КРТ) — структура, созданная для координации усилий застройщиков. Дирекция КРТ получила полномочия руководителя проекта строительства, восстановила финансирование работ. Был подписан новый договор инвестирования с участием компаний "Арсенал", "Полис", ЦДС, "Сетл Сити", "Инвестторг" и "Мавис". Общая стоимость объекта — около 140 млн рублей.

В конце июля было торжественно открыто депо в Янино, где заказчиком строительства полностью выступала Дирекция КРТ, также сейчас на согласовании находится договор о строительстве депо в северном Кудрово.

Источник: пресс-служба ЛО