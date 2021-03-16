Подозреваемый рассказал подробности своего задания.

В Крыму задержан гражданин РФ, работающий на украинскую разведку. Об этом сообщили представители Центра общественных связей силового ведомства. По данным ФСБ, по заданию Киева гражданин собирал сведения о местах массового нахождения населения региона, а также об объектах жизнеобеспечения полуострова. У подозреваемого специалисты изъяли самодельное взрывное устройство.

Он собирал в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента СВР Украины полковника Кравчука. ЦОС ФСБ России

Известно, что фамилия задержанного Есипенко. По заданию спецслужб россиянин хранил бомбу в автомобиле.

В Норвегии признали право Крыма вернуться в состав России.

Фото и видео: ЦОС ФСБ