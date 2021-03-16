В Крыму задержан гражданин РФ, работающий на украинскую разведку. Об этом сообщили представители Центра общественных связей силового ведомства. По данным ФСБ, по заданию Киева гражданин собирал сведения о местах массового нахождения населения региона, а также об объектах жизнеобеспечения полуострова. У подозреваемого специалисты изъяли самодельное взрывное устройство.
Он собирал в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента СВР Украины полковника Кравчука.
ЦОС ФСБ России
Известно, что фамилия задержанного Есипенко. По заданию спецслужб россиянин хранил бомбу в автомобиле.
В Норвегии признали право Крыма вернуться в состав России.
Фото и видео: ЦОС ФСБ
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