Будет уделено внимание объектам водоснабжения полуострова.

В 2021 году на реализацию ФЦП Крыма и Севастополя будет выделено 80 миллиардов рублей. Заявление сделал министр экономического развития России Максим Решетников во время рабочей поездки по регионам.

Решетников рассказал, что по ФЦП было освоено более 87 миллиардов рублей. При этом в эксплуатацию ввели 67 объектов.

Это большие цифры и такого высокого процента освоения еще не было. Максим Решетников, министр экономического развития

В будущем году, по его словам, будет уделено внимание объектам водоснабжения полуострова.

Ранее депутат Госдумы Шеремет ответил на призыв Кулебы "открыть доступ" в Крым.

Видео: YouTube / НТС Севастополь