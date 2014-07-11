Депутат Госдумы Шеремет ответил на призыв Кулебы "открыть доступ" в Крым

Михаил Шеремет прокомментировал заявление Дмитрия Кулебы в СБ ООН.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет ответил на призыв главы внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебы "открыть доступ" в Крым. Парламентарий призвал иностранного коллегу на выдумывать небылицы насчет закрытости региона. Он рассказал, что дипломат может попасть на полуостров. Сделать это можно через МИД РФ, чтобы согласовать свой визит.

Все это выглядит весьма удивительно. Граждане из различных стран мира, в том числе известные политики и депутаты, неоднократно приезжали в российский Крым. Ни у кого проблем не было и нет. Поэтому не стоит выдумывать небылицы. Михаил Шеремет, российский депутат

Напомним, что на неформальном заседании Совета Безопасности ООН Дмитрий Кулеба призвал Россию "занять не политизированную позицию". Он заявил, что Москва должна предоставить полный доступ к региону в соответствии с международным правом. Ранее Мария Захарова неоднократно говорила о том, что дипломаты готовы принять на полуострове любые международные контрольные механизмы в области прав человека.

Фото: Piter.tv