В Крыму задержали двоих агентов Киева, собиравших данные о дислокации ВС РФ

Двое россиян работали на ГУР Минобороны Украины.

Российские силовые структуры задержали на территории Крыма двух граждан страны, которые стали агентами военной разведки киевского режима. Соответствующими данными со СМИ поделились представители Центра общественных связей при ФСБ России. В надзорном ведомстве уточнили, что мужчины собирали на полуострове сведения о дислокации Вооруженных сил России, а также о передвижении железнодорожных составов.

На территории Республики Крым задержаны граждане РФ 1968 и 1986 годов рождения, причастные к сотрудничеству с украинскими спецслужбами с целью нанесения ущерба экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации. ЦОС ФСБ России

Оперативники установили, что злоумышленники пересылали иностранному куратору через мессенджер Telegram информацию о дислокации на Крымском полуострове объектов Вооруженных сил РФ и критически важной инфраструктуры, а также движения транспорта по Крымскому мосту. Через украинского представителя мужчины получили компоненты для сборки радиоуправляемого самодельного взрывного устройства с массой взрывчатого вещества более трех килограммов. СВУ находилось в схроне. Опасные предметы были изъяты у подозреваемых в момент обыска.

Появилось видео задержания подозреваемого в контрабанде 500 кг кокаина в Петербурге.

Фото и видео: Piter.tv