Эксперт прокомментировал ситуацию с санкциями.

В Крыму считают новые санкции свидетельством о смуте в Евросоюзе. Вице-спикер парламента Владимир Бобков заявил, что они являются политической ширмой. Об этом сообщили "РИА Новости".

Там нет единой политики. Очередной пакет санкций — это политический демарш прокомментировал эксперт

Речь идет об ограничениях, которые ЕС ввел против семи жителей полуострова. Они попали туда из-за проведенных в 2019 году выборов. Под санкциями теперь находятся глава ЗакСа Севастополя, врио губернатора Севастополя, глава совета министров по региону. Им запрещаются поездки в страны ЕС, а также замораживаются активы чиновников. Бобков считает, что таким образом Европа продолжает развивать неадекватную политику по отношению Крыму как части РФ. Он уверен, что дипломаты принимают решения вынуждено, под давлением западной стороны.

Ранее Piter.tv писал о том, что Марат Хуснуллин заступил на пост куратора Крыма в правительстве РФ.

Фото: Piter.tv

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