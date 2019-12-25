Эксперт заявил, что вопрос Крыма закрыт "окончательно и бесповоротно".

В Крыму призвали Киев не ждать от США помощи в возвращении полуострова. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал сопредседатель Ассамблеи славянских народов Роман Чегринец. Чиновник прокомментировал слова заместителя главы МИД Украины Константина Елисеева о том, что Киев должен усилить сотрудничество с Вашингтоном, а также развивать связи с администрацией Джо Байдена. По мнению спикера, это поможет обеспечить санкционное давление на Россию и поспособствует возвращению Крыма в состав Украины.

Бесконечный плач Ярославны о виртуальном "возвращении Крыма" - беспроигрышный вариант для украинских сбитых летчиков напомнить о себе, а заодно может и выпросить какой-то грантии под это дело. Вопрос Крыма закрыт окончательно и бесповоротно Роман Чегринец, сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма

Крымчанин уверен, что Киев не должен уповать на помощь США и тешить себя "призрачными иллюзиями". Он добавил, что жители Крыма не изменят свой выбор жить на исторической родине.

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