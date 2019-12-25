Документ не носит обязующий характер.

Третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию, осуждающую нарушения прав человека в Крыму. Документ был предложен для рассмотрения Украиной. В нем указываются зафиксированные на территории полуострова нарушения прав человека. За принятие резолюции проголосовали 63 государства, еще 85 стран воздержались, а против выступили 22.

Подобный документ рассматривается в ООН ежегодно, начиная с 2016 года. В частности, члены международной организации просят Россию принять необходимые меры для того, чтобы "покончить со всеми нарушениями и злоупотреблениями в отношении жителей Крыма". В списке упоминается дискриминация, произвольные аресты, пытки, а также бесчеловечные или унижающие человеческое достоинство виды обращения, сексуальное и гендерное насилие. Дипломаты полагают, что такие методы могут использоваться, чтобы заставить людей свидетельствовать против себя или "сотрудничать" с полицией.

Также Москву призвали отменить крымские законы, позволяющие принудительное выселение и конфискацию частной собственности.

МИД призвал США сохранить целостность ядерной сделки с Ираном.

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