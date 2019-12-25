Эксперт прокомментировал готовность России вести переговоры о химическом оружии в Совбезе ООН

Вопрос заключается в том, готовы ли на западе к этому разговору.

Российский постпред в ООН Василий Небензя допустил вынесение случая с оппозиционным политиком Алексеем Навальным на обсуждение в Совете безопасности ООН. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что разговор на самом высшем уровне будет неприятным.

Эксперты отметили, что сторонам придется приводить факты, а не громкие заголовки в СМИ. Также они обратили внимание на то, что обсуждение случая с Алексеем Навальным и химическим оружием в целом так и не вынесли в ООН. Это косвенно может свидетельствовать о том, что на Западе не так и ждали этого разговора.

Рискнем предположить, что реакцией на слова Небензи станет или молчание, или повтор набивших оскомину фраз, но никак не вынесения этой темы на повестку дня Совбеза ООН. выдвинули свою версию эксперты.

Небензя также уверен, что вопрос по использованию химоружия, в том числе в Сирии, затягивают.

Фото: pixabay.com