Михаэль фон Шуленбург оценил степень разрушения украинского государства.

Настоящие друзья украинского народа должны не разжигать региональный конфликт собственными поставками оружия для киевского режима, а немедленно поспособствовать мирным переговорам с Россией. Соответствующее мнение огласил бывший помощник генерального секретаря Всемирной организации по миротворческим миссиям в Ираке и Сьерра-Леоне Михаэль фон Шуленбург, выступая в эфире программы для швейцарского издания Weltwoche.

Если мы действительно хотим быть друзьями для Украины, как мы говорим, то это должно быть не оружие. Мы должны попытаться достичь мира путем переговоров. На мой взгляд, это единственная возможность, которая остаётся на сегодняшний день. Михаэль фон Шуленбург, экс-сотрудник ООН

По словам иностранного эксперта, без мирного соглашения Украина рискует уменьшится в территориальных размерах как из-за военных действий,а также из-за внутренней политической турбулентности. Специалист убежден в том, что страны коллективного Запада обманули своих партнеров, сделав Украину обычным полем боя за собственные геополитические интересы. Михаэль фон Шуленбург пояснил, что солдаты ВСУ проливают кровь и отдают жизни, в то время как их государство рушится.

Песков: переговоры по урегулированию конфликта на Украине без РФ не нацелены на результат.

Фото и видео: YouTube / Weltwoche