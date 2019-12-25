Наталья Поклонская заявила о желании остаться в политике. Об этом заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам рассказала в интервью на радиостанции "Эхо Москвы". Депутат добавила, что в настоящее время ожидает решения от партии "Единая Россия".
Сама не знаю, пойду я на выборы или не пойду… Сейчас я жду, скажут – надо мне поддержать "Единую Россию" еще или не надо. Если не надо, меня должны по закону восстановить в предыдущей должности
Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ
Напомним, что выборы в ГД России состоятся в 2021 году. Поклонская заметила, в любой занимаемой должности она будет думать о поставленных ей руководством задачах. Она добавила, что узнала политику и понимает, что может сделать на своем посту.
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Фото: Piter.tv
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