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Поклонская заявила о желании остаться в политике
Сегодня, 10:39
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lesjasap

Поклонская заявила о желании остаться в политике

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Депутат еще не знает, будет ли избираться в ГД в 2021 году.

Наталья Поклонская заявила о желании остаться в политике. Об этом заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам рассказала в интервью на радиостанции "Эхо Москвы". Депутат добавила, что в настоящее время ожидает решения от партии "Единая Россия".

Сама не знаю, пойду я на выборы или не пойду… Сейчас я жду, скажут – надо мне поддержать "Единую Россию" еще или не надо. Если не надо, меня должны по закону восстановить в предыдущей должности

Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ

Напомним, что выборы в ГД России состоятся в 2021 году. Поклонская заметила, в любой занимаемой должности она будет думать о поставленных ей руководством задачах. Она добавила, что узнала политику и понимает, что может сделать на своем посту.

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма.

Фото: Piter.tv

Теги: госдума, крым, наталья поклонская
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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