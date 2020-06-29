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Поклонская прокомментировала инцидент с Собчак в уральском монастыре

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Она заявила, что случившееся вызывает у неё чувство глубокого сожаления.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала инцидент с Ксенией Собчак в уральском монастыре. Об этом пишут "РИА Новости".

Она заявила, что случившееся вызывает у неё чувство глубокого сожаления. Также парламентарий добавила, что желает всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Говоря о настоятеле монастыря схиигумене Сергии, Поклонская подчеркнула, что он в конфликте не участвовал, но уверена, что он очень переживает о случившимся и явно не желал бы конфликта.

Очень жаль, что тема религии так остро стоит в современной политике.

Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ

Ранее Собчак заявила о нападении на нее и съемочную группу в Среднеуральском монастыре.

Видео: Telegram / Кровавая барыня

Теги: поклонская, собчак, схиигумен сергий
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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