Поклонская прокомментировала инцидент с Собчак в уральском монастыре

Она заявила, что случившееся вызывает у неё чувство глубокого сожаления.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала инцидент с Ксенией Собчак в уральском монастыре. Об этом пишут "РИА Новости".

Она заявила, что случившееся вызывает у неё чувство глубокого сожаления. Также парламентарий добавила, что желает всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Говоря о настоятеле монастыря схиигумене Сергии, Поклонская подчеркнула, что он в конфликте не участвовал, но уверена, что он очень переживает о случившимся и явно не желал бы конфликта.

Очень жаль, что тема религии так остро стоит в современной политике. Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ

Ранее Собчак заявила о нападении на нее и съемочную группу в Среднеуральском монастыре.

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