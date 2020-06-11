В Крыму назвали совет Климкина "отобрать" полуостров глупым

Юрий Гемпель прокомментировал "громкое и глупое" заявление экс-главы МИД Украины.

В Крыму назвали совет Павла Климкина "отобрать" полуостров глупым. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Депутат объяснил, что экс-глава МИД Украины своими постами в Twitter демонстрирует оторванность от реального положения в мире и дискредитирует киевскую власть.

Судя по громким и достаточно глупым заявлениям, министр оторван от реального положения вещей...Мы ценим юмор, но не до такой степени. Пора Украине научиться осуществлять политику в интересах своего народа, а не под внешним управлением Юрий Гемпель, парламентарий Крыма

Напомним, что ранее Павел Климкин предложил Владимиру Зеленскому "отобрать" полуостров у России. Он добавил, что российское государство добровольно никогда не откажется от контроля над Крымом. Юрий Гемпель заметил, что скорее Украина войдет в состав РФ, чем Крым вернется под управление Киева.

Климкин заявил, что обсуждать поставки воды из Украины в Крым могут только враги.

Видео: YouTube / Українська правда