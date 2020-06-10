Экс-глава МИД Украины озвучил способ вернуть Крым

Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что России "станет стыдно" за полуостров и она его отдаст.

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин озвучил способ вернуть Крым. Он посчитал, что "Крым можно только отобрать". Об этом экс-министр написал в своем Twitter.

Экс-глава дипломатии Украины отметил, что русские добровольно не откажутся от полуострова.

Президент Украины дал интервью "Украинской правде". Он уверенно заявил, что Крым вернется под контроль Киева. Затем Зеленский уточнил, что без возвращения полуострова будущие поколения украинцев и россиян не смогут открыто общаться и поддерживать дружеские отношения.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Госдума одобрила проект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров.

Видео: Youtube/Українська правда