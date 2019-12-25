Сам факт таких разговоров означает конец национальной идеи Украины об "освобождении" Крыма.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что обсуждать поставки воды из Украины в Крым могут только враги. Заявление он сделал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Он добавил, что сам факт таких разговоров означает конец национальной идеи Украины об "освобождении" Крыма.

О смягчении санкций относительно Крыма. Павел Климкин, бывший министр иностранных дел Украины

Отметим, что 1 июня вице-премьер Украины Алексей Резников назвал подачу украинской воды в Крым условием, по которому полуостров и Донбасс вернутся в состав Украины.

Ранее Украина анонсировала скорую встречу глав МИД "нормандской четверки".