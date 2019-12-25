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Климкин заявил, что обсуждать поставки воды из Украины в Крым могут только враги
Сегодня, 11:02
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matveyvn

Климкин заявил, что обсуждать поставки воды из Украины в Крым могут только враги

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Сам факт таких разговоров означает конец национальной идеи Украины об "освобождении" Крыма.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что обсуждать поставки воды из Украины в Крым могут только враги. Заявление он сделал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Он добавил, что сам факт таких разговоров означает конец национальной идеи Украины об "освобождении" Крыма.

О смягчении санкций относительно Крыма.

Павел Климкин, бывший министр иностранных дел Украины

Отметим, что 1 июня вице-премьер Украины Алексей Резников назвал подачу украинской воды в Крым условием, по которому полуостров и Донбасс вернутся в состав Украины.

Ранее Украина анонсировала скорую встречу глав МИД "нормандской четверки".

Теги: вода, крым, санкции, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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