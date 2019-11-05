В Кремле заявили о неизменности позиции Путина по транзиту газа

В администрации президента не видят новых обстоятельств, которые могли бы изменить позицию Путина.

В Кремле заявили о неизменности позиции Владимира Путина по транзиту газа. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заметил, что с 30 октября в отношении главы государства к данному вопросу изменений нет.

Позиция Путина хорошо известна, она была уже озвучена прокомментировал политик

Ранее Путин на пресс-конференции в Будапеште озвучивал, что Россия готова вернуться к обсуждениям поставок в Украину по сниженным ценам. Однако не исключено, что "Газпром" приостановит транспортировку газа через соседнюю страну. На данный момент представители Украины и России не могут найти компромисс. Срок действия контракта между странами заканчивается 1 января 2020 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что Дмитрий Песков рассказал, что "Северный поток-2" состоялся бы и без Дании.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News, Квартал 95, kremlin, SHOWTIME