Дмитрий Песков: "Северный поток-2" состоялся бы и без Дании

Копенгаген выдал разрешение на строительство "Северного потока — 2" в конце октября.

В эфире канала "Россия 1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Дании разрешить строительство "Северного потока - 2" в своих водах.

По словам чиновника, решение Копенгагена "ждали долго", и оно было действительно "очень важным". Тем не менее, он добавил, что проект трубопровода "состоялся бы и без этого" разрешения.

Ранее свои разрешения уже выдали ФРГ, Швеция, Финляндия. Против строительства выступает Украина, которая боится потерять доходы от транзита газа и США, которые продвигают планы по экспорту своего СПГ в Европу. Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что также не одобряют реализацию проекта.

Ранее свое мнение свое мнение относительно решения Дании высказал Владимир Путин.

Видео: YouTube/NZZ Neue Zürcher Zeitung