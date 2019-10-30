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Путин оценил решение Дании разрешить строительство "Северного потока-2"

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В данный момент глава РФ находится в Венгрии, куда прибыл с деловым визитом.

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Дании предоставить право на строительство в ее водах газопровода "Северный поток-2". Свои мысли глава РФ высказал во время пресс-конференции в Будапеште.

По словам главы РФ, он узнал информацию о положительном решении европейцев, когда прилетел в Венгрию. Он отметил, что Россия приветствует решение регулятора Дании. Саму страну он назвал "ответственным участником международного общения", который защищает свои интересы, суверенитет, и учитывает интересы европейских партнеров.

Ранее свои разрешения уже выдали ФРГ, Швеция, Финляндия. Против строительства выступает Украина, которая боится потерять доходы от транзита газа и США, которые продвигают планы по экспорту своего СПГ в Европу. Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что также не одобряют реализацию проекта.

Видео: Youtube/ Nord Stream 2

Теги: владимир путин, дания, северный поток
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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