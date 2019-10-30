Россия и Венгрия обсудили перспективы нормализации отношений России и ЕС

Президент РФ и премьер-министр европейской страны встретились в Будапеште.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили перспективы восстановления нормальных отношений между РФ и Евросоюзом. Об этом глава страны сообщил на пресс-конференции по итогам встречи политиков.

Помимо этого на переговорах затрагивались темы урегулирование ситуации на Украине и вопрос транзита энергоресурсов. Путин отметил, что Россия является одним из главных поставщиков нефти и газа на территорию Венгрии.

Напомним, что глава России прибыл в Венгрию с рабочим визитом по приглашению Орбана. Ранее они дважды встречались во время Чемпионата мира по футболу в РФ.

Видео: YouTube/Sharjah24 News, Fundacja Reporterów, WELT