Россия и Венгрия обсудили перспективы нормализации отношений России и ЕС

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили перспективы восстановления нормальных отношений между РФ и Евросоюзом. Об этом глава страны сообщил на пресс-конференции по итогам встречи политиков.
Помимо этого на переговорах затрагивались темы урегулирование ситуации на Украине и вопрос транзита энергоресурсов. Путин отметил, что Россия является одним из главных поставщиков нефти и газа на территорию Венгрии.
Напомним, что глава России прибыл в Венгрию с рабочим визитом по приглашению Орбана. Ранее они дважды встречались во время Чемпионата мира по футболу в РФ.
Видео: YouTube/Sharjah24 News, Fundacja Reporterów, WELT
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