Политики будут искать решение проблемы в Идлибе.

В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Эрдогана. Дмитрий Песков уверен, что политика удастся найти выход из кризиса, возникшего в Идлибе. Об этом сообщили "РИА Новости".

Основной целью переговоров будет выход на единое понимание причин конфликта. Страны должны выработать стратегию совместных мер по предотвращению последствий. О конкретных предложениях в Москве не рассказали. Пресс-секретарь президента РФ предложил дождаться 5 марта. Именно Политики н главы России и Турции встретятся в столице для обсуждения вопросов по Сирии.

Ранее Песков: "Мы могли столкнуться с падением доходов на уровне 90-х годов".

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