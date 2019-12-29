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Песков: "Мы могли столкнуться с падением доходов на уровне 90-х годов"

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В Кремле пояснили слова Владимира Путина о проблеме с реальными доходами населения.

Дмитрий Песков: "Мы могли столкнуться с падением доходов на уровне 90-х годов". Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал слова Владимира Путина. Глава государства рассказал о ситуации со снижением доходов населения страны. Об этом сообщил "Интерфакс".

В Кремле отметили, что падение прекратилось с 2019 года. Это позволяет экспертам рассчитывать на позитивную динамику. Россияне смогут ее увидеть уже в предстоящие годы. 

Для правительства важно сохранять макроэкономическую стабильность. Она позволяет сдерживать темпы падения доходов при неблагоприятных экономических условиях. Песков согласился со словами Путина о том, что нацпроекты направлены на повышение благосостояния граждан.

Ранее Кремль ответил муфтию Татарстана на критику поправки о русском народе.
 

Теги: дмитрий песков, доходы, кремль, экономика
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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