В Кремле пояснили слова Владимира Путина о проблеме с реальными доходами населения.

Дмитрий Песков: "Мы могли столкнуться с падением доходов на уровне 90-х годов". Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал слова Владимира Путина. Глава государства рассказал о ситуации со снижением доходов населения страны. Об этом сообщил "Интерфакс".

В Кремле отметили, что падение прекратилось с 2019 года. Это позволяет экспертам рассчитывать на позитивную динамику. Россияне смогут ее увидеть уже в предстоящие годы.

Для правительства важно сохранять макроэкономическую стабильность. Она позволяет сдерживать темпы падения доходов при неблагоприятных экономических условиях. Песков согласился со словами Путина о том, что нацпроекты направлены на повышение благосостояния граждан.

Ранее Кремль ответил муфтию Татарстана на критику поправки о русском народе.

