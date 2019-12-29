Дмитрий Песков не видит предпосылок для конфликта.

Кремль ответил муфтию Татарстана на критику поправки о русском народе. По мнению Дмитрия Пескова, данное изменение в тексте документа не станет предпосылкой для конфликта. Речь идет о высказывании относительно "государствообразующего народа". Об этом сообщил "Интерфакс".

Пресс-секретарь президента не считает, что кто-то будет ущемлен. Подобное предположение он находит безосновательным. Новая редакция Основного закона предполагает изменить 69 статью. В ней будет гарантироваться право коренных малочисленных народов на культурную самобытность. Россия также будет поддерживать соотечественников, которые проживают за рубежом.

Ранее муфтий Татарстана счел, что в Конституции нет перспектив для отражения понятия о государствообразующей роли. Подобное закрепление, по его мнению, повлечет за собой последствия. Спикер не считает необходимым выделять статус одной нации.

Ранее РФ не перестанет быть светским государством из-за упоминания бога в Конституции.

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