Муфтий Татарстана выступил против поправки к Конституции о государствообразующем народе

И добавил, что это может привести к непоправимым последствиям

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против поправки к Конституции о государствообразующем народе. Об этом пишет "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что в Конституцию впишут русский народ как государствообразующий. Муфтий Татарстана добавил, что не видит перспектив в отражении в Конституции такого понятия.

- Мы — россияне, и все мы внесли вклад в образование этого государства, - сказал он.

Самигуллин подчеркнул, что такое выделение одного народа может привести к непоправимым последствиям. Он признал, что русские — титульная нация России. Но напомнил, что на территории многонациональной страны живут и другие народы.

При этом внесение упоминания Бога в Конституцию он поддержал.

Ранее Песков рассказал, что РФ не перестанет быть светским государством из-за упоминания бога в Конституции.

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