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Муфтий Татарстана выступил против поправки к Конституции о государствообразующем народе

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И добавил, что это может привести к непоправимым последствиям

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против поправки к Конституции о государствообразующем народе. Об этом пишет "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что в Конституцию впишут русский народ как государствообразующий. Муфтий Татарстана добавил, что не видит перспектив в отражении в Конституции такого понятия.

- Мы — россияне, и все мы внесли вклад в образование этого государства, - сказал он.

Самигуллин подчеркнул, что такое выделение одного народа может привести к непоправимым последствиям. Он признал, что русские — титульная нация России. Но напомнил, что на территории многонациональной страны живут и другие народы.

При этом внесение упоминания Бога в Конституцию он поддержал.

Ранее Песков рассказал, что РФ не перестанет быть светским государством из-за упоминания бога в Конституции.

Видео: YouTube / Джума-Мечеть на Акушинского

 
Теги: казань, конституция, муфти, татарстан
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 19:40

Добрый вечер, россияне!!! Очень остро в России стоит национальный вопрос, не должно быть в Конституции ни государствообразующих народов, ни титульных народов.Россия - многонациональная страна. Каждый народ, проживающий в России  является государство-образующим и вносит свой вклад в развитие страны. Правильно будет указать "Россияне".

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 20:16

Я не россиянин, а Русский. Обо мне даже не сказано нигде. В мой край заселятся хрен пойми кто, а потом скажут, что это их край. Видел я уже такое. И так в русских Русских убивали 70 лет. У вас почти получилось. Почти.

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