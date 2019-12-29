Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Политик объяснил, что правительство нацелено на решение проблемы стагнации.

Президент РФ прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян. Об этом политик рассказал в специальном проекте "ТАСС" "20 вопросов Владимиру Путину".

Меня очень беспокоит то, что такая стагнация произошла прокомментировал спикер

Путин объясняет сложившуюся ситуацию резким падением цен на энергоносители. Ранее за баррель нефти можно было получить больше ста долларов. Сейчас стоимость опустилась до 60 долларов. Из-за этого России пришлось выйти на реализацию национальных проектов. Чиновники надеются изменить структуру экономической системы и подтолкнуть ее развитие. Постепенно страна уходит от нефтезависимости. Однако этот процесс требует времени.

Владимир Путин добавил, что понимает, что люди не могут ждать годами увеличения доходов. Эта социальная проблема становится одной из ключевых по значимости.

Ранее в России усомнились в реализации плана по снижению бедности.

Видео: YouTube/Совет Федерации, kremlin