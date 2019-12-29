Аудиторы Счетной палаты выявили слабые места с программе.

В России усомнились в реализации плана по снижению бедности. Об этом заявили представители Счетной палаты РФ. Ранее инициативы внес президент РФ Владимир Путин. Он выразил обеспокоенность ситуацией.

По мнению экспертов, предложенных мер социальной поддержки недостаточно. Аудиторы заявили, что прогноз правительства по сокращению уровня бедности завышен. Чиновники установили планку на уровне в 10,8%. В СП напомнили, что "не все инструменты ориентированы непосредственно на малообеспеченное население".

Реальное положение дел изменит программа адресных пособий на детей от 3 до 7 лет семьям с доходами ниже прожиточного минимума, а также выплаты пособий на первого ребенка.

Ранее россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму.

