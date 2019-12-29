Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму. Об этом журналистам "РБК" сообщили специалисты из Альфа-банка. Объем вложенных средств в денежном выражении достиг 8 трлн рублей. Этот показатель вырос вдвое за последние несколько лет. По мнению экспертов, на этот параметр влияет переток от депозитов.
Часть населения обеднела, и эти клиенты больше не могут копить, поэтому держат деньги на текущих счетах
прокомментировал спикер из кредитной организации
Ранее Счетная палата попросила объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке.
Видео: YouTube/Science
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