Аналитики объяснили ситуацию.

Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму. Об этом журналистам "РБК" сообщили специалисты из Альфа-банка. Объем вложенных средств в денежном выражении достиг 8 трлн рублей. Этот показатель вырос вдвое за последние несколько лет. По мнению экспертов, на этот параметр влияет переток от депозитов.

Часть населения обеднела, и эти клиенты больше не могут копить, поэтому держат деньги на текущих счетах прокомментировал спикер из кредитной организации

Ранее Счетная палата попросила объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке.

Видео: YouTube/Science