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Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму

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Аналитики объяснили ситуацию.

Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму. Об этом журналистам "РБК" сообщили специалисты из Альфа-банка. Объем вложенных средств в денежном выражении достиг 8 трлн рублей. Этот показатель вырос вдвое за последние несколько лет. По мнению экспертов, на этот параметр влияет переток от депозитов.

Часть населения обеднела, и эти клиенты больше не могут копить, поэтому держат деньги на текущих счетах

прокомментировал спикер из кредитной организации

Ранее Счетная палата попросила объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке.

Видео: YouTube/Science

Теги: банк, кредитная организация
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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