Счетная палата попросила объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

По предположению аудитора, деньги пойдут обратно в бюджет РФ.

Счётная палата (СП) просит объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке. Об этом РБК заявил аудитор СП Алексей Саватюгин.

Саватюгин отметил, что сумма сделки довольно большая, особенно, если она будет проходить по рыночной стоимости. А этот банк к тому же – лидер по рыночной капитализации. У Счетной палаты в связи с этим возник вопрос, что с полученной суммой будет делать Центробанк?

По предположению аудитора, деньги пойдут обратно в бюджет РФ, но большую часть прибыли Банк России и так отдает государству. Поэтому в этом случае придётся объяснять экономический смысл данной сделки.

Ранее Силуанов озвучил стоимость контрольного пакета акций Сбербанка.