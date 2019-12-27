Силуанов озвучил стоимость контрольного пакета акций Сбербанка

Акции будут покупать на средства из Фонда национального благосостояния.

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, сколько правительство заплатит ЦБ за контрольный пакет акций Сбербанка.

Это около 2,5 триллионов рублей, – сказал Силуанов

Акции будут покупать на средства из Фонда национального благосостояния. Так как они превышают 7% от ВВП, то правительство имеет право инвестировать. Как отметил Силуанов, прибыль от инвестиций могут использовать на задачи, которые озвучил президент в послании.

Первую часть пакета за 1,2 триллиона рублей купят весной, остальное – по мере накопления средств в ФНБ. Правительство уже одобрило данную сделку.

Бывший вице-премьер Ольга Голодец перейдет в Сбербанк.

Видео: Piter.TV; YouTube/ Группа EMCG