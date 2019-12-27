Силуанов озвучил стоимость контрольного пакета акций Сбербанка

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, сколько правительство заплатит ЦБ за контрольный пакет акций Сбербанка.
Это около 2,5 триллионов рублей,
– сказал Силуанов
Акции будут покупать на средства из Фонда национального благосостояния. Так как они превышают 7% от ВВП, то правительство имеет право инвестировать. Как отметил Силуанов, прибыль от инвестиций могут использовать на задачи, которые озвучил президент в послании.
Первую часть пакета за 1,2 триллиона рублей купят весной, остальное – по мере накопления средств в ФНБ. Правительство уже одобрило данную сделку.
Бывший вице-премьер Ольга Голодец перейдет в Сбербанк.
Видео: Piter.TV; YouTube/ Группа EMCG
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