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Силуанов озвучил стоимость контрольного пакета акций Сбербанка

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Акции будут покупать на средства из Фонда национального благосостояния.

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, сколько правительство заплатит ЦБ за контрольный пакет акций Сбербанка.

Это около 2,5 триллионов рублей,

 – сказал Силуанов 

Акции будут покупать на средства из Фонда национального благосостояния. Так как они превышают 7% от ВВП, то правительство имеет право инвестировать. Как отметил Силуанов, прибыль от инвестиций могут использовать на задачи, которые озвучил президент в послании.

Первую часть пакета за 1,2 триллиона рублей купят весной, остальное – по мере накопления средств в ФНБ. Правительство уже одобрило данную сделку.

Бывший вице-премьер Ольга Голодец перейдет в Сбербанк.

Видео: Piter.TV; YouTube/ Группа EMCG

Теги: минфин, сберюанк, силуанов
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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