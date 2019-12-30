В Кремле рассказали о непростых переговорах с Украиной по газу

Контракт все еще не подписан.

В Кремле прокомментировали ход переговоров по газу с Украиной. Дмитрий Песков призвал журналистов не делать прогнозов по поводу газового контракта. Он напомнил, что переговоры все еще ведутся. По мнению пресс-секретаря президента РФ, их нельзя назвать простой работой.

Пока нечего сказать. Идут переговоры. Ведется работа. Она непростая. Пока не будем забегать вперед прокомментировал спикер

Действующее соглашение заканчивается 31 декабря 2019 года. Если документ не продлят, то с января 2020 года Киев перестанет получать российский газ. Эксперты с двух сторон общались по данному вопросу в Вене с четверга до поздней ночи воскресенья. В последний день к участникам присоединились руководители "Газпрома" и профильных украинских компаний и ведомств.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Минэнерго оценили переговоры "Газпрома" и "Нафтогаза".

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News