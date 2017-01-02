В Вене начались переговоры России и Украины по газу

Стороны обсуждают реализацию подписанного в Минске договора.

В Вене начались переговоры России и Украины по реализации газового договора, подписанного в Минске 20 декабря. Представитель "Нафтогаза" надеется, что на этой встрече удастся согласовать все условия. В свою очередь министр энергетики России Александр Новак рассчитывает на финализацию переговоров на этих выходных. Об этом сообщают РИА Новости.

20 декабря Украина и Россия подписали протокол о газовом сотрудничестве. Для продолжения транзита "Газпром" подключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение. Также российская компания должна будет заключить договор с "Нафтогазом" по бронированию мощностей для транспортировки газа. В 2020 году ожидается бронирование в 65 млрд кубометров, в 2021-2024 гг. – по 40 млрд кубов.

Кроме того, протокол включает в себя договоренность по урегулированию юридических разногласий. Предварительно "Газпром" согласился выплатить "Нафтогазу" долг в размере 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Также стороны хотят отказаться от исков, по которым пока нет окончательного решения. Правительство Украины подпишет с "Газпромом" мировое соглашение о снятии антимонопольных претензий в 7,4 млрд долларов.

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Видео: YouTube / Факти ICTV