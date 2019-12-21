РФ и Украина согласовали условия тарифа по транзиту газа в Европу

Новый договор был подписан РФ и Украиной 20 декабря в Минске.

Вице-премьер России Дмитрий Козак раскрыл детали нового договора между "Газпромом" и "Нафтогазом". Подробности он раскрыл в беседе с журналистами 21 декабря.

Новый договор был подписан РФ и Украиной 20 декабря в Минске. По словам Козака при подписании стороны обсудили размер оплаты услуг по организации доставки газа. Ее точная стоимость не разглашается, так как является коммерческой тайной. Вице-премьер также добавил, что тариф на транзит будет установлен в соответствии с законодательством Украины. Его определит регулятор до конца года.

Помимо этого политик подтвердил, что "Газпром" выплатит "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Согласно договору украинская компания беретна себя все риски по тарифам транзита, регуляторике и работе ГТС Украины. Это поможет России избежать новых судебных разбирательств.

Видео: YouTube / CareerOneStop