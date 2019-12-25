Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

Кабмин может отменить его на определенный срок, чтобы избежать чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.

Президент Украины подписал закон о запрете на продажу или поставку электроэнергии, импортируемой из России по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

Целью документа является обеспечение контроля над ценами на электроэнергию в условиях недостаточной конкуренции на этом рынке. Кроме того, он должен урегулировать работу теплоэлектроцентралей при новой модели рынка электроэнергии. Это является необходимым условием, чтобы обеспечить потребителей теплом в отопительный период.

Несмотря на запрет, Кабмин имеет право отменить его на определенный им срок. Это можно будет сделать только в том случае, чтобы избежать чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.

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Видео: YouTube / Practical Engineering