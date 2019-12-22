В МИД объяснили позицию Зеленского по разведению сил в Донбассе

Глава Украины выступил против отказался разводить силы по всей линии соприкосновения.

В вопросе разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе у Зеленского "связаны руки". Об этом в эфире "Первого канала" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам политика, во время "нормандского саммита" глава Украины согласился только на то, чтобы "нормандская четверка" призвала Контактную группу согласовать разведение еще в трех точках. На предложение Путина сохранить призыв развести силы и средства по всей линии соприкосновения последовал, он ответил отказом.

Лавров отметил, что на согласование разведения в трех пунктах у главы Украины ушло более пяти месяцев. Из этого можно предположить, что с такими темпами на разведение сил на всей территории у Зеленского уйдет семь-десять лет.

Это серьезный показатель того, что даже по ключевому вопросу своей предвыборной кампании, когда президент Зеленский говорил, что хочет прекратить войну, чтобы перестали гибнуть люди, у него связаны руки. Он либо имеет какие-то обязательства перед теми, кто не хочет никакого прекращения конфликта, либо просто понимает, что у него могут быть проблемы дома,

— сказал Лавров.

Видео: YouTube / France 24, Ministry of Foreign Affairs of Russia