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В Минэнерго оценили переговоры "Газпрома" и "Нафтогаза"

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Трехсторонняя встреча пройдет 19 декабря.

В Минэнерго России оценили переговоры "Газпрома" и "Нафтогаза". Компании продолжают вести интенсивный диалог относительно контракта с поставками. Прогресс в обсуждениях прокомментировал "РИА Новостям" в кулуарах конференции Ростехнадзора заместитель председателя ведомства.

Считаю, что хорошо идут

объяснил ситуацию Анатолий Яновский

Специалист отказался от прогнозов того, чего стоит ждать  от трехсторонней встречи с ЕС. Следующий раунд переговоров с участниками из Еврокомиссии состоится днем 19 декабря. Об этом через Twitter написал президент комиссии Мирош Шевчович. В последний раз представители Киева и Москвы встречались 13 декабря в Вене.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Нафтогаз" оспорил право фирмы из США на разработку месторождения.
 

Теги: газ, газпром, минэнерго, нафтогаз, транзит
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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