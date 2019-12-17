В Минэнерго оценили переговоры "Газпрома" и "Нафтогаза"

Трехсторонняя встреча пройдет 19 декабря.

В Минэнерго России оценили переговоры "Газпрома" и "Нафтогаза". Компании продолжают вести интенсивный диалог относительно контракта с поставками. Прогресс в обсуждениях прокомментировал "РИА Новостям" в кулуарах конференции Ростехнадзора заместитель председателя ведомства.

Считаю, что хорошо идут объяснил ситуацию Анатолий Яновский

Специалист отказался от прогнозов того, чего стоит ждать от трехсторонней встречи с ЕС. Следующий раунд переговоров с участниками из Еврокомиссии состоится днем 19 декабря. Об этом через Twitter написал президент комиссии Мирош Шевчович. В последний раз представители Киева и Москвы встречались 13 декабря в Вене.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Нафтогаз" оспорил право фирмы из США на разработку месторождения.

