В Минэнерго оценили переговоры "Газпрома" и "Нафтогаза"

В Минэнерго России оценили переговоры "Газпрома" и "Нафтогаза". Компании продолжают вести интенсивный диалог относительно контракта с поставками. Прогресс в обсуждениях прокомментировал "РИА Новостям" в кулуарах конференции Ростехнадзора заместитель председателя ведомства.
Считаю, что хорошо идут
объяснил ситуацию Анатолий Яновский
Специалист отказался от прогнозов того, чего стоит ждать от трехсторонней встречи с ЕС. Следующий раунд переговоров с участниками из Еврокомиссии состоится днем 19 декабря. Об этом через Twitter написал президент комиссии Мирош Шевчович. В последний раз представители Киева и Москвы встречались 13 декабря в Вене.
Ранее Piter.tv писал о том, что "Нафтогаз" оспорил право фирмы из США на разработку месторождения.
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