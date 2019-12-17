Компания подала на иностранцев суд Киева.

"Нафтогаз" оспорил право фирмы из США на разработку месторождения. Американская компания считает, что получила контракт на Варвинское честно. Это право иностранной фирме Ukrainian Energy предоставили украинские власти. Зарубежным подрядчиком владеет гражданин США, который имеет украинские корни.

На этот договор также претендовала местная компания, которая является "дочкой" "Нафтогаза". Исковое заявление подано на прошлой неделе в Киевскую судебную инстанцию. Юристы считают, что в июле 2019 года власти нарушили закон.

Ранее Piter.tv писал о том, что в "Нафтогазе" назвали причину роста цен на газ для населения.