В "Нафтогазе" назвали причину роста цен на газ для населения

C января 2020 года цена вырастет более чем на 1000 гривен за 1 тыс. кубометров.

Исполнительный директор украинской газовой компании "Нафтогаз" Юрий Витренко объяснил причину рост цен на газ. В своих социальных сетях он назвал это "расплатой за некомпетентность и коррупцию" .

Витренко отметил, что роста цен можно было бы избежать, если бы на Украине увеличили собственную добычу и повысили уровень энергоэффективност. В таком случае цены на ресурсы и вовсе упали. Он подчеркнул, что правильная работа в сфере добычи ресурсов, помогла бы избежать нынешних политических спекуляций.

Напомним, что с января 2020 году Россия прекращает транзит газа через Украину. С этого же времени цены на газ для населения повысятся с 4277 до 5500 гривен за 1 тыс. кубометров.