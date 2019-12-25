В Кремле прокомментировали задержание Гудкова и Пивоварова

Дмитрий Песков считает, что их задержания не связаны с политикой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержания оппозиционеров Дмитрия Гудкова и Алексея Пивоварова не связаны с политикой. Об этом пишет "РИА Новости".

Он отметил, что данный вопрос следует задать представителям правоохранительных органов, так как он не входит в компетенцию Кремля.

Вряд ли можно это ассоциировать с какими-то политическими претензиями. Потому что обвинения, о которых мы читаем, которые выдвигаются со стороны силовых ведомств, к политике не имеют никакого отношения. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Также официальный представитель Кремля подчеркнул, что задержания Гудкова и Пивоварова вряд ли как-то причастны к инвестиционному фону РФ.

Напомним, новости о задержании политика Дмитрия Гудкова появились 1 июня. Ему вменяют часть 2 статьи 165 Уголовного кодекса РФ о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Бывший глава "Открытой России"* (*неправительственная организация, признанная в России нежелательной) Андрей Пивоваров был задержан 31 мая в Санкт-Петербурге. Против него возбуждено уголовное дело по статье 284.1 Уголовного кодекса РФ (Осуществление деятельности нежелательной организации).

Ранее в Польше прокомментировали снятие Пивоварова с самолета в Пулково.

Фото: Piter.tv