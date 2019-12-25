В Кремле прокомментировали задержание Гудкова и Пивоварова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержания оппозиционеров Дмитрия Гудкова и Алексея Пивоварова не связаны с политикой. Об этом пишет "РИА Новости".
Он отметил, что данный вопрос следует задать представителям правоохранительных органов, так как он не входит в компетенцию Кремля.
Вряд ли можно это ассоциировать с какими-то политическими претензиями. Потому что обвинения, о которых мы читаем, которые выдвигаются со стороны силовых ведомств, к политике не имеют никакого отношения.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Также официальный представитель Кремля подчеркнул, что задержания Гудкова и Пивоварова вряд ли как-то причастны к инвестиционному фону РФ.
Напомним, новости о задержании политика Дмитрия Гудкова появились 1 июня. Ему вменяют часть 2 статьи 165 Уголовного кодекса РФ о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Бывший глава "Открытой России"* (*неправительственная организация, признанная в России нежелательной) Андрей Пивоваров был задержан 31 мая в Санкт-Петербурге. Против него возбуждено уголовное дело по статье 284.1 Уголовного кодекса РФ (Осуществление деятельности нежелательной организации).
Ранее в Польше прокомментировали снятие Пивоварова с самолета в Пулково.
Фото: Piter.tv
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