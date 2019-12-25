Новая военная операция станет худшим сценарием развития событий.

В Кремле прокомментировали возможность операции Турции в Идлибе. Такую ситуацию Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития. В среду 19 февраля президент Эрдоган заявил о готовности атаковать в любой момент.

Москва заметила, что ее перестали удовлетворять исполнение сочинских соглашений Турцией. Однако чиновники готовы на продолжение рабочих контактов с Анкарой. Россия стремится не накалять обстановку в сирийском регионе, где и так участились обстрелы.

Ранее Турция заявила о неудовлетворенности переговорами с Россией по Идлибу.

Фото: Piter.tv

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