Она может начаться в любую минуту.

Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в Идлибе. Президент Турции объявил об этом на выступлении в парламенте страны. По словам политика, начало боевых действий - лишь вопрос времени.

Операция в Сирии может начаться в любую минуту. Анкара уже завершила подготовку для реализации собственного плана по Идлибу. Турция не оставит Сирию на произвол режима Башара Асада. Она намерена создать в регионе безопасную зону для местного населения.

Также Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что недоволен переговорами с Россией. Они до сих пор не привели к нужному результату. Несмотря на продолжение диалога между государствами, дипломаты еще не нашли точек соприкосновения.

Ранее глава МИД Турции рассказал о переговорах с Россией по Идлибу.

Видео: YouTube/Anadolu Ajansı