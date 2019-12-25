Доступные новостройки Петербурга уходят за КАД на фоне падения строительства

Строительство жилья в Петербурге сократилось на 40% за 9 месяцев.

Рынок массового жилья в Санкт-Петербурге постепенно смещается в Ленинградскую область. За первые 9 месяцев 2026 года объем введенного в эксплуатацию жилья в городе сократился на 40,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом число сделок с новостройками в области заметно выросло, а стоимость квартир там остается ниже петербургской, пишет РГ.

По данным Петростата, с января по сентябрь в Петербурге ввели 987,4 тыс. кв. м жилья с учетом индивидуального жилищного строительства. В многоквартирных домах сдали 20 562 квартиры — на 42,2 % меньше, чем годом ранее. В Ленинградской области снижение оказалось менее значительным: объем ввода жилья уменьшился на 9,8 %, а количество квартир — на 10,6 %. За этот период в регионе ввели 31 204 квартиры в многоквартирных домах, что более чем в полтора раза превышает городской показатель.

Динамика продаж отличается от ситуации со строительством. По данным аналитического ресурса Dataflat.ru, за первые 9 месяцев 2026 года количество зарегистрированных сделок с квартирами и апартаментами по договорам долевого участия и уступкам в Петербурге снизилось на 3 % относительно того же периода 2025 года. В Ленобласти, напротив, число сделок выросло на 47 %. В целом по агломерации прирост составил 14 %.

Одним из факторов привлекательности областных новостроек остается стоимость жилья. По данным консалтингового центра "Петербургская Недвижимость", средний бюджет покупки квартиры массового сегмента в Петербурге за январь — июль 2026 года составлял 11,4 млн руб., а в пригородной зоне Ленобласти — 7,1 млн руб. При сопоставимой средней площади около 40 кв. м разница достигла почти 38 %. Студия в городе в среднем стоила 7 млн руб., однокомнатная квартира — 10,5 млн руб., двухкомнатная — 16,2 млн руб. В Ленобласти цены на такие квартиры составляли соответственно 4,7 млн, 6,5 млн и 9,9 млн руб.

По оценке экспертов "Петербургской Недвижимости", доля Ленинградской области в общем предложении жилья в агломерации достигла 45 %. Если учитывать также петербургские районы за внешней границей КАД, на эти территории приходится около 60 % предложения новостроек. Директор консалтингового центра Ольга Трошева объяснила тенденцию более низкой стоимостью земли и возможностями для комплексного освоения территорий за пределами кольцевой автодороги.

На фоне роста интереса к областному рынку в Петербурге сокращается число новых строительных проектов. По данным эксперта по недвижимости Георгия Патанина, за январь — август 2026 года объем впервые вышедших на рынок жилищных проектов в городе оказался на 35 % ниже, чем за тот же период прошлого года. При этом между запуском проекта и появлением квартир в продаже обычно проходит от полутора до трех лет.

Патанин считает, что говорить о дефиците жилья в Петербурге пока преждевременно, однако предпосылки для сокращения выбора уже складываются. В первую очередь это может затронуть компактные квартиры в районах с хорошей транспортной доступностью и высокой степенью готовности домов. В результате общий объем предложений может оставаться значительным, но покупателям с ограниченным бюджетом будет сложнее подобрать подходящий вариант.

При этом у областного рынка есть собственные риски. Управляющий партнер агентства "Генератор Недвижимости" Константин Анохин указал на большой объем нераспроданного жилья в Ленобласти. По его оценке, при сохранении нынешних темпов продаж застройщикам региона потребуется около 4 лет, чтобы реализовать накопленное предложение. В Петербурге аналогичный срок составляет 2,3 года.

Ранее эксперты рассказали о ситуации на рынке петербургской недвижимости весной 2026 года.

Фото: Piter.TV