Выходные на дорогах Петербурга закончились сотнями аварий

Пятеро детей среди пострадавших.

За прошедшие выходные на дорогах Санкт-Петербурга зарегистрировали 754 дорожно-транспортных происшествия. В 30 случаях аварии сопровождались травмами участников дорожного движения. Статистику предоставила пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, в результате этих происшествий медицинская помощь потребовалась 34 человекам. Среди пострадавших — пятеро детей. При этом смертельных исходов за указанный период не зафиксировали.

Таким образом, из общего числа зарегистрированных ДТП в 30 случаях были пострадавшие, а остальные происшествия обошлись без травмированных. Обстоятельства каждой аварии в опубликованной статистике не уточняются.

Ранее гаишники в Ингушетии во время погони подстрелили 10-летнего ребенка.

Фото: пресс-служба ГАИ