Доходы Петербурга от платных парковок приблизились к годовому показателю

Автомобилисты оплатили парковку в центре Петербурга 13,7 млн раз за девять месяцев.

Платные парковки принесли бюджету Санкт-Петербурга 5,6 млрд руб. за первые 9 месяцев 2026 года. Об этом сообщили в городском Комитете по транспорту.

За весь 2025 год поступления от платных парковок составили 6,1 млрд руб. Таким образом, за три квартала текущего года город получил сумму, близкую к прошлогоднему результату.

С января по сентябрь автомобилисты оплатили стоянку в платной зоне центра Петербурга 13,7 млн раз. Это на 37,2 % меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда было зарегистрировано 21,8 млн оплат.

Сейчас в городе действуют 14 городских и 18 перехватывающих автостоянок. Среди городских парковок наиболее востребована площадка на Лиговском проспекте. Она рассчитана на 49 машино-мест и в среднем принимает 239 автомобилей в сутки.

В число популярных также вошли парковки на Казанской площади и площади Островского. В среднем за день на первой оставляют 105 автомобилей, на второй — 97.

Среди перехватывающих стоянок в Комитете по транспорту выделили "Парнас" на 40 мест и "Рыбацкое", рассчитанное на 77 автомобилей.

Ранее мы рассказывали о том, что в праздники самой популярной оказалась парковка в Кронштадте.

Фото: Piter.TV