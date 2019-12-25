Музеи Петербурга получили новые экспонаты на 85 млн рублей в 2026 году

Петербургские музеи приобрели новые экспонаты на средства городского бюджета.

Музеи и другие учреждения культуры Санкт-Петербурга пополнили свои коллекции новыми экспонатами на общую сумму 85 млн рублей в 2026 году. Средства на приобретение произведений искусства выделили из городского бюджета в рамках губернаторской программы "10 приоритетов развития". Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Специальную субсидию на покупку предметов искусства для музейных фондов начали предоставлять в 2025 году. Она позволяет учреждениям культуры приобретать новые произведения и сохранять их для будущих поколений.

Одним из получателей новых экспонатов стал Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков. Его собрание пополнилось 17 произведениями, среди которых 3 работы художницы Лидии Тимошенко.Творчеству Тимошенко также посвятят выставку "Время в картинах". Она откроется 27 октября в Торшерной гостиной Аничкова дворца. Посетители смогут познакомиться с работами художницы в рамках новой экспозиции.

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